МОН запустило особистий електронний кабінет вступника у мобільному додатку

Міністерства освіти і науки України запустило стартову версію мобільного додатку Єдиної державної електронної бази з питань освіти «Особистий електронний кабінет вступника».

Як повідомили у прес-службі МОН, за допомогою мобільного додатку вступники можуть відслідковувати статус своїх заяв і результати конкурсів на мобільних телефонах та планшетах.

Завантажити його можна безкоштовно за посиланням https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndipit.apstatmon.

Нині сервіс доступний для користувачів операційної системи Android, однак почато реєстрацію додатку в App Store.

Щоб скористатися додатком, вступникові необхідно ввести логін і пароль особистого електронного кабінету.

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Основні функції додатку: інформування про подані заявки на конкурсні пропозиції; відображення статусу заявки в реальному часі; інформація про конкурсні пропозиції: список дисциплін і інформацію про приймальну комісію; інформування про результати конкурсу.

Мобільний додаток не надає можливості внесення змін в подані заяви на вступ; можливості подачі заяв онлайн; можливості складання вступних іспитів онлайн; переваг на участь в конкурсі при вступі на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

У МОН зауважили, що нині триває робота над вдосконаленням сервісу. Якщо у користувачів виникнуть проблеми з роботою додатку або з'являться пропозиції щодо покращення функціоналу, вони можуть надіслати лист на електронну адресу компанії-розробника info@osvita.net