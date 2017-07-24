В Ужгороді жінці продали смажену курку із живими хробаками (фото, відео)

В Ужгороді в одному із супермаркетів місцева мешканка придбала смажену курку з хробаками. Наразі вона перебуває у міській інфекційній лікарні. Першу допомогу вона отримала в Закарпатській обласній лікарні ім. Новака, передає ТСН.

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"Купили курку. Магазин неподалік за 50 метрів, мабуть. Тому через 5 хвилин почали їсти, а там... Те, що на відео, я з жаху і переляку виклала. Я зараз погано почуваюсь. Нас оформили в лікарню. Йду на процедури", - розповіла жінка.

Зіпсована продукція була придбана в супермаркеті "Вопак" 23 липня о 16:27.

Як повідомляв УНІАН, у Львові в магазині мережі "Арсен" покупці виявили у цукерках хробаків.