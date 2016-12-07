"Подвійний сюрприз - рухомий і нерухомий": у Львові жінка купила у супермаркеті цукерки з хробаками (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Варта1", посилаючись на слова місцевої мешканки Олександри.

"Цікаво, що відчуваєш, коли купуєш цукерки в магазині, щоб привітати, розгортаєш, а іменинники мають подвійний сюрприз, можна сказати, рухомий і нерухомий", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Олександра звернулася до власників та керівників мережі магазинів "Арсен".

"Якщо я у вас купую шоколадну цукерку, то я не хочу побачити в ній живий сюприз, хочеться отримати екстрім або нові смаки, коли склад відповідає дійсності і якщо я захочу шоколад і живого черв'ячка, то я б хотіла знайти в описі товару", - висловила обурення місцева мешканка Львова.