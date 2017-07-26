Під Житомиром пройшов зліт молоді: обговорювали роль та значення громадянської освіти

Роль та важливість громадянської освіти обговорювали учасники заходу «Кемпінг громадянської освіти», який відбувся у неділю селі Тригір’я Житомирського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

За словами голови правління молодіжного громадського об'єднання «Сучасний Формат» Жанни Соловйової, «це був зліт молоді, який ми назвали кемпінгом, кожен учасник та учасниця підсилили атмосферу заходу, забезпечивши його неповторний колорит».

Соловйова розповіла, що кемпінг вийшов цікавим, емоційним, насиченим обговореннями, дискусіями, а також практичними тематичними вправами.

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«Під час заходу його учасники не лише обговорювали громадянську освіту, а й вчилися домовлятися та відстоювати свої позиції щодо принципових питань, приміряли на себе різні соціальні ролі та оговорювали стереотипність дій і рішень», - сказала вона.

Також кожен з присутніх мав можливість попрактикуватись у скелелазінні та стрільбі із луків та арбалетів. Майстер-класи проводили досвідчені інструктори.

Участь у наметовому містечку взяли викладачі, громадські діячі, бізнесмени, журналісти, представники органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

Ініціатором та організатором кемпінгу виступила молодіжна громадська організація «Сучасний Формат» за підтримки DVV International in Ukraine в рамках проекту «Регіональні голоси – будуємо мости для демократії», фінансування якого здійснюється Міністерством закордонних справ Німеччини.