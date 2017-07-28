Українців немає серед постраждалих внаслідок аварії потяга у Барселоні - МЗС
15:34, 28 липня 2017Суспільство
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Консул повідомляє, що за попередньою інформацією, українців серед постраждалих в аварії потяга у Барселоні немає.
Ілюстрація / REUTERS
Міністерство закордонних справ України заявляє про відсутність українців серед постраждалих внаслідок аварії потяга у Барселоні.
Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.
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"Консул повідомляє, що за попередньою інформацією, українців серед постраждалих в аварії потяга у Барселоні немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше 48 людей травмовані, п’ятеро з них - серйозно, внаслідок зіткнення поїзда з буфером платформи на вокзалі іспанського міста Барселона.
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