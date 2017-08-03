Спікер Держдуми вирішив відпочити в окупованому Криму
13:49, 03 серпня 2017Суспільство
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Російський політик зібрався провести частину своєї відпустки в анексованому Криму.
Володін їде в окупований Крим / Скріншот
Голова Держдуми В'ячеслав Володін розповів, що під час своєї відпустки поїде в окупований Крим. Про це він заявив, спілкуючись з учасниками молодіжного форуму "Територія смислів на Клязьмі", передає ТАСС.
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"Крим - це місце, яке не тільки дає можливість купатися в морі, але це наша земля, й вона вся просякнута історією, це те, що потрібно брати і вивчати, ознайомлюватися з цим...", - переконаний спікер Держдуми.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня донька прес-секретаря Путіна Пєскова Єлизавета поповнила чорний список "Миротворця" через приїзд на територію анексованого Криму.
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