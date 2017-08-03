"Ви змусили Москву кричати як с*ку": Мерилін Менсон "почудив" з політичною заявою в Києві (фото, відео)

Палац Спорту, в якому виступав музикант, був заповнений вщерть. Серед відданих шанувальників і панки в грубих вбраннях, і дівчата в спідницях і сукнях, і офісні працівники, які приїхали на концерт кумира в костюмах.

Менсон з'явився на сцені при повному параді – в чорному плащі, з чорними губами, з інфернальним макіяжем.

Реквізити, які супроводжували виступ "великого і жахливого" були не менш епатажні – два перевернутих хреста, ніж-мікрофон, милиці.

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До речі, в перервах між виконанням пісень, Мерилін активно спілкувався із залом. Зокрема "король хоррора" торкнувся теми війни між Україною та Росією. Так, зі сцени він промовив: "Не хочу бути політизованим, але ви змусили Москву кричати, як вашу с*ку".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, не всі фанати Менсона змогли потрапити на початок шоу через збій системи квитків.