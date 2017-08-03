У Дніпрі викрили "реабілітаційний заклад", у якому незаконно утримували 11 людей

У Дніпрі правоохоронці 2 серпня викрили так званий реабілітаційний заклад, у якому незаконно утримували 11 людей. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, у приміщенні приватного будинку, яке майже не пристосоване для проживання, нібито проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності.

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Під час огляду місця події правоохоронцями встановлено перебування у будинку 30 осіб, 11 з яких – проти власної волі. Зазначається, що вказане приміщення використовувалося одним з благодійних фондів на підставі договору оренди.

Наразі прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом незаконного позбавлення волі 11 людей (ч.1 ст.146 КК України). Слідчими встановлюються обставини, за яких потерпілі потрапили до центру, умови їхнього утримання, підстави перебування у закладі, а також застосування до них фізичного або психологічного насилля. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно був звільнений українець, який провів 17 років у рабстві на тваринницькій фермі в Азербайджані.