Президент відзначив державними нагородами 15 військових льотчиків

Президент Петро Порошенко нагородив 15 військових льотчиків державними нагородами з нагоди Дня Повітряних сил Збройних сил України.

Відповідний текст указу №207/2017 розміщено на офіційному сайті глави денржави.

Читайте такожПорошенко політав на винищувачі МіГ-29 (фото)Зокрема, за самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня ПС ЗСУ трьох військових нагороджено орденом Данила Галицького, сімох - медаллю “За військову службу Україні” та п‘ятьох – медаллю “За бездоганну службу” III ступеня.