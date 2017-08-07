Прикордонники виявили сейнер під прапором РФ неподалік від берега в Азовському морі

На вихідних прикордонники Маріупольського загону морської охорони в Азовському морі за 10 миляв від берега виявили рух невідомого судна. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

На запити воно не відповідало, через це у готовність відразу привели катерну групу. У результаті подальшої перевірки це судно ідентифікували як риболовецький сейнер під прапором РФ.

Читайте такожВ Одеській області в Чорному морі знайдено затонуле німецьке судно часів війни з боєприпасами на борту

"Його капітан повідомив, що в морі судно перебуває з метою наукового вилову. Невдовзі на борт судна висадилася оглядова група, яка вийшла з пункту базування для проведення перевірки. Порушень під час огляду не виявлено", - розповіли прикордонники.

Зазначимо, що акваторія Азовського моря перебуває під посиленим контролем Держприкордонслужби.

Як повідомляв УНІАН, українська морська охорона затримала судно під прапором Белізу через заходи у порти окупованого Криму.