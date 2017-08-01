Українська морська охорона затримала судно під прапором Белізу через заходи у порти Криму (фото, відео)
Судно неодноразово протягом 2014-2015 років заходило до тимчасово закритих портів Автономної Республіки Крим.
Прикордонники Одеського загону морської охорони виявили факти порушення заборони на заходження до закритих портів ТОТ Криму ще одного іноземного судна закордонного прямування. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Незважаючи на те, що судно змінило прапор та назву, намагаючись заплутати правоохоронні ограни, прикордонники ретельно відстежували шлях судна за унікальним ідентифікатором судна (ІМО).
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Теплохід SAN PORFYRIOS під прапортом Белізу був зупинений прикордонниками Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби в українських водах річки Дунай під час прямування з Румунії до Греції.
За попередніми даними, судно під назвою Sava Lake під прапором Панами та тим самим ІМО, що несе на борту тх SAN PORFYRIOS, неодноразово протягом 2014-2015 років заходило до тимчасово закритих портів Автономної Республіки Крим.
"На борту наявні суднові документи, в яких зафіксовані неодноразові заходи SAN PORFYRIOS до закритих портів АР Крим", - йдеться у повідомленні прикордонників.
Один з помічників капітана двічі був в портах АР Крим на цьому судні, а тому є порушником законодавства про ТОТУ, йому заборонено в’їжджати до України протягом 3 років.
Як повідомляв УНІАН, 9 червня в Одеській області правоохоронці затримали судно, яким незаконно переправляли людей до окупованого Криму.