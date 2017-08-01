Українська морська охорона затримала судно під прапором Белізу через заходи у порти Криму (фото, відео)

Прикордонники Одеського загону морської охорони виявили факти порушення заборони на заходження до закритих портів ТОТ Криму ще одного іноземного судна закордонного прямування. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Незважаючи на те, що судно змінило прапор та назву, намагаючись заплутати правоохоронні ограни, прикордонники ретельно відстежували шлях судна за унікальним ідентифікатором судна (ІМО).

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Теплохід SAN PORFYRIOS під прапортом Белізу був зупинений прикордонниками Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби в українських водах річки Дунай під час прямування з Румунії до Греції.

За попередніми даними, судно під назвою Sava Lake під прапором Панами та тим самим ІМО, що несе на борту тх SAN PORFYRIOS, неодноразово протягом 2014-2015 років заходило до тимчасово закритих портів Автономної Республіки Крим.

"На борту наявні суднові документи, в яких зафіксовані неодноразові заходи SAN PORFYRIOS до закритих портів АР Крим", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Один з помічників капітана двічі був в портах АР Крим на цьому судні, а тому є порушником законодавства про ТОТУ, йому заборонено в’їжджати до України протягом 3 років.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня в Одеській області правоохоронці затримали судно, яким незаконно переправляли людей до окупованого Криму.