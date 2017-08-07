З початку року Морська охорона в акваторії Азовського моря затримала понад 10 суден

З початку року співробітники Морської охорони Державної прикордонної служби України під час несення служби в акваторії Азовського моря затримали понад 10 суден.

Як повідомили у прес-службі Держприкордонслужби, кораблями та катерами загонів Морської охорони в акваторії Азовського моря забезпечується безперервне несення служби.

«Лише з початку року співробітники Морської охорони прикордонного відомства під час несення служби оглянули більше 450 суден, а понад 10 затримали», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, зазначили у ДПСУ, у вихідні прикордонники Маріупольського загону морської охорони в Азовському морі в 10 милях від берега виявили рух невідомого судна.

«На запити воно не відповідало, через це в готовність відразу привели катерну групу. У результаті подальшої перевірки це судно ідентифікували як риболовецький сейнер під прапором РФ. Його капітан повідомив, що в морі судно перебуває з метою наукового вилову. Невдовзі на борт судна висадилася оглядова група, яка вийшла з пункту базування для проведення перевірки. Порушень під час огляду не виявлено», - поінформували у прикордонному відомстві.