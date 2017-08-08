Президент України Петро Порошенко привітав військових зв'язківців з професійним святом.

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«Вітаю військових зв'язківців зі святом. Дякую за самовіддане служіння та вірність військовому обов'язку!», - йдеться у вітанні глави держави з нагоди Дня військ зв'язку на його сторінці у Facebook.

8 серпня - День військ зв'язку Збройних Сил України. Це професійне свято був заснований в лютому 2000 року Указом Президента Леоніда Кучми, враховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави.