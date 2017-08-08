Порошенко привітав військових зв'язківців з професійним святом
08:56, 08 серпня 2017Суспільство
170 0
Глава держави подякував військовим зв'язківцям за самовіддане служіння і вірність військовому обов'язку.
Це професійне свято було засноване в лютому 2000 року / фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко привітав військових зв'язківців з професійним святом.
Читайте такожЗ початку року контракт з ВСУ уклали 13 тисяч військових
«Вітаю військових зв'язківців зі святом. Дякую за самовіддане служіння та вірність військовому обов'язку!», - йдеться у вітанні глави держави з нагоди Дня військ зв'язку на його сторінці у Facebook.
8 серпня - День військ зв'язку Збройних Сил України. Це професійне свято був заснований в лютому 2000 року Указом Президента Леоніда Кучми, враховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter