Охоронятимуть підсудних: у Нацгвардії розповіли про додатковий набір строковиків

В Україні розпочато додатковий набір на строкову службу до Національної гвардії відповідно до Указу президента №178/2017 «Про проведення у серпні 2017 року призову громадян на строкову військову службу до Національної гвардії України», що набув чинності сьогодні, 8 серпня. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

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«Додатковий відбір близька 1 тис. кандидатів для проходження строкової служби до лав Національної гвардії проходить з метою підготовки до виконання функції з охорони органів та установ системи правосуддя», - йдеться у повідомленні.

Як роз’яснюють у НГУ, згідно із пунктом 39 розділу ХІІ закону «Про судоустрій і статус суддів», ця функція тимчасово покладена на підрозділи Національної гвардії і Національної поліції: «Тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії».

Наголошується, що набір строковиків відбуватиметься суто в підрозділи, які виконують завдання з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних. До виконання завдань у зоні проведення АТО строковики не залучатимуться.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня президент України Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян на строкову військову службу до Національної гвардії.

«Призвати у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу», - зазначається в документі.