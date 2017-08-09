У Дніпрі випустили з-під варти учасника перестрілки, в якій загинули АТОшники

У Дніпрі відпустили з-під варти громадянина Ізраїлю Давида Пабілера – одного з підозрюваних у вчиненні стрілянини, під час якої загинуло двоє ветеранів АТО. За вісім діб суд не зміг обрати йому запобіжний захід.

Читайте такожУ Дніпрі учаснику перестрілки, в якій загинули АТОшники, висунули підозри ще за двома статтямиЯк підтвердила Радіо Свобода сторона захисту, вже сплив 72-годиний термін з моменту вручення усіх трьох повідомлень про підозру їхньому підзахисному.

За словами адвокатів, після судового засідання їхнього підзахисного відвезли до лікарні, де він перебуває з того дня, коли зазнав вогнепальне поранення. За їхніми даними, зараз лікарі оцінюють його стан як середньо-тяжкий. Як зазначають захисники, попри рекомендації медиків про необхідність стаціонарного лікування, упродовж більш як тижня їхнього підзахисного щодня транспортують до суду.

«Його щодня вивозять до суду, де він перебуває цілий день. Належне лікування йому не забезпечується. Ми вважаємо це тортурами і збиратимемо документи для звернення до Європейського суду з прав людини. Такого прецеденту ще не було», – сказали захисники.

Суд у вівторок, 8 серпня, вирішив приставити охорону до підозрюваного. Сьогодні має відбутись чергове засідання суду з обрання йому запобіжного заходу.

У Дніпрі з 2 серпня в Бабушкінському районному суді триває обрання запобіжного заходу громадянину Ізраїлю Давиду Пабілеру. Сторона захисту кілька разів клопоталася про відведення судді та слідчого, адвокати також заявили клопотання про необхідність залучення перекладача з івриту, оскільки їхній підзахисний, громадянин Ізраїлю, за їхніми словами, не розуміє української та російської мов. Сторона обвинувачення прокоментувала це як свідоме затягування судового процесу.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері в Дніпрі сталася перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишніх бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападниками, поранені. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав відповідного статусу, за зверненням родичів залишив лікарню і відбув на лікування за кордон.

За фактом стрілянини поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».