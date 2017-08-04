У Дніпрі суд не може обрати запобіжний захід учаснику перестрілки, в якій загинули АТОшники

У Дніпрі упродовж двох днів суд не може обрати запобіжний захід третьому учаснику перестрілки, в якій загинуло двоє учасників АТО. Судові слухання відбуваються в Бабушкінському районному суді Дніпра, пише Радіо Свобода.

У середу судове засідання затягнулось через клопотання сторони захисту про відведення судді, у четвер – підозрюваний заявив клопотання про те, що йому потрібен перекладач з івриту.

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За інформацією побратимів загиблих у перестрілці бійців АТО, з перекладачем для підозрюваного виникли труднощі: консульства Ізраїлю у Дніпрі і Харкові поки не надали такого фахівця.

За їхніми словами, у випадку затягування судового процесу підозрюваного можуть відпустити через закінчення терміну затримання.

У п’ятницю, 4 серпня, спливає 72-годинний термін його затримання.

За інформацією Бабушкінського районного суду Дніпра, нове судове засідання для обрання запобіжного заходу призначили на 9-у годину 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня біля ресторану «Д.о.м» у Дніпрі відбулась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні.

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Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.

28 липня суд обрав міру запобіжного заходу двом підозрюваним у причетності до стрілянини: обох підозрюваних – 1982 та 1992 років народження – взято під варту без права внесення застави.

30 липня одного з поранених учасників перестрілки відпустили з обласної лікарні ім. Мечникова для подальшого лікування в іншому медичному закладі. На прохання адвоката пораненого чоловіка та родичів, його забрали з лікарні Мечникова. Перешкод для цього з боку правоохоронних органів не було.