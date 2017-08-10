Поліція не оштрафувала кортеж Луценка за порушення правил дорожнього руху

Поліція не штрафувала кортеж генерального прокурора України Юрія Луценка за систематичні порушення правил дорожнього руху. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит програми "Схеми".

У відомстві зазначили, що у випадку порушення ПДР та оформлення поліцейськими відповідних протоколів ці документи повинні надходити до Генеральної прокуратури України як власника транспортних засобів.

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"Станом на 1 серпня 2017 року вищезазначені матеріали до Генеральної прокуратури України не надходили", – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" повідомили, що у липні перед розглядом питання про зняття недоторканності з кількох народних депутатів у Верховній Раді кортеж генпрокурора Юрія Луценка порушив правила дорожнього руху. Прямуючи Кловським узвозом, кортеж виїхав на зустрічну смугу, перетнувши подвійну суцільну лінію. За інформацією журналістів, таке порушення кортеж Луценка здійснює систематично.