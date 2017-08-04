Кортежі Луценка, Ложкіна та інших політиків регулярно порушують ПДР - ЗМІ

Кортеж генпрокурора Юрія Луценка часто порушує правила дорожнього руху, виїжджає на зустрічну смугу, розвертається через подвійну суцільну лінію.

Відповідні факти неодноразово фіксували журналісти програми "Схеми".

Так, зокрема, трапилося 11 липня, коли два авто "Тойота Кемрі", якими користується очільник ГПУ, прямували Кловським узвозом до Верховної Ради на розгляд питання щодо зняття депутатської недоторканності з кількох народних депутатів, коли до засідання лишалося 10 хвилин.

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Те саме порушення з боку кортежу генерального прокурора журналісти фіксували ще двічі.

Зокрема ж​урналісти помітили, як, заїжджаючи до Головного управління СБУ, цей кортеж перетнув подвійну суцільну розмітку, щоб не їхати далі розвертатися на перехресті.

Також журналісти стали свідками як на вулиці Мечникова, тягнучись кілька хвилин у великому заторі, кортеж генерального прокурора зрештою поїхав зустрічною смугою, перетнувши подвійну суцільну.

Редакція надіслала запит до Генеральної прокуратури, аби дізнатися, через які причини кортеж генпрокурора систематично порушує ПДР, але відповіді не надійшло.

Правила дорожнього руху порушують кортежі й інших українських політиків. Наприклад, авто із колишнім головою Адміністрації президента, а тепер секретарем Національної інвестиційної ради Борисом Ложкіним повернуло на зустрічну смугу у провулку Рильський. Через кілька хвилин позашляховик з Ложкіним потрапив у ДТП.

Кортеж з народним депутатом Ігорем Котвіцьким, соратником голови МВС Арсена Авакова, декілька разів перетинав подвійну суцільну смугу. Також автомобіль депутата регулярно стоїть на тротуарі.

При цьому, позашляховик, який супроводжує "Мерседес" із Котвіцьким, блокував журналістів та забороняв їм проведення зйомки.

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Також журналісти зафіксували, як автівки депутатів Ігоря Кононенка, Євгена Геллера та Андрія Іванчука були припарковані з порушенням на перехресті. Порушують ПДР кортежі лідера Радикальної партії Олега Ляшка, голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інші.