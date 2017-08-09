Загибель екс-нардепа Бережної: з'явилися знімки її водія

Водієм, який віз екс-нардепа Ірину Бережну, був болгарин 38-річний Петар Ілля Петров. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на хорватське видання.

Читайте такожЕкс-нардеп від Партії регіонів Бережна загинула в автокатастрофіНа своїй сторінці у Facebook чоловік вказав, що живе у Монако, а родом з міста Розград, що у Болгарії. Працював загиблий у "компанії енергетичної галузі" в Софії.

З профілю Петара Петрова помітно, що чоловік має чимало фотографій поруч з елітними автомобілями.

"Світла пам'ять, хорошій людині, душі компаній. Земля йому пухом", – пишуть друзі загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП у Хорватії. Згодом в "Опоблоці" підтвердили загибель Ірини Бережної.