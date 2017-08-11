Хіп-хопу 44 роки: Google випустив Doodle, що дозволяє створити власний трек
11:46, 11 серпня 2017Суспільство
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За допомогою Doodle користувачі можуть самі стати діджеями, вибрати пластинки і створити свій мікс.
Сьогодні хіп-хопу виповнюється 44 роки / скріншот Google
Сьогодні шанувальники по всьому світу святкують 44-річчя хіп-хопу. З такої нагоди Google випустив Doodle, що розповідає історію появи цього музичного напрямку. Про хіп-хоп користувачам пошуковика розповідає американський репер Fab 5 Freddy.
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Також з анімаційного відео можна дізнатися про кращих виконавців та знаменитостей, які прославилися завдяки цій субкультурі.
Крім того, за допомогою Doodle користувачі можуть самі стати діджеями, вибрати пластинки і створити свій мікс.
Як повідомляв УНІАН, раніше Google "вбив" "живий пошук". Результати виводяться тільки при натисканні кнопки, а не автоматично під час набору слова.
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