Дніпрян запрошують безкоштовно побити посуд і "випустити пару"
18:57, 11 серпня 2017Суспільство
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Біля міського цирку кожен бажаючий зможе розбити собі на щастя кілька тарілок.
Ілюстрація / listygoplany.bloog.pl
Городян запрошують на незвичайну акцію і пропонують випустити пару - прийти на биття посуду в Дніпрі, повідомляє dp.vgorode.ua.
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Так, пройде цей захід 9 вересня, на День міста. Біля міського цирку кожен бажаючий зможе розбити собі на щастя кілька тарілок.
Проходити биття посуду буде майже цілий день - з 12:00 до 17:00. Платити не потрібно.
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