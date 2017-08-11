Дніпрян запрошують безкоштовно побити посуд і "випустити пару"

18:57, 11 серпня 2017
Суспільство
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Біля міського цирку кожен бажаючий зможе розбити собі на щастя кілька тарілок.

listygoplany.bloog.pl

Городян запрошують на незвичайну акцію і пропонують випустити пару - прийти на биття посуду в Дніпрі, повідомляє dp.vgorode.ua.

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Так, пройде цей захід 9 вересня, на День міста. Біля міського цирку кожен бажаючий зможе розбити собі на щастя кілька тарілок.

Проходити биття посуду буде майже цілий день - з 12:00 до 17:00. Платити не потрібно.

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Теги: #биття посуду#день міста Дніпро