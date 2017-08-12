Футбольні фанати влаштували масову бійку в центрі Києва (відео)

У центрі Києва ввечері 11 серпня відбулися масові зіткнення футбольних вболівальників. Учасниками конфлікту стали представники фанатських угрупувань "Сегедка" (Одеса) і "Родичі" (Київ). Про це повідомляє "Трибуна".

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Бійку вболівальників вдалося зупинити лише після того, як у неї втрутилися представники правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що фанати "Динамо" влаштували бійку з поліцією перед матчем з "Ворсклою".