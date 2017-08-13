У професійне свято Гройсман подякував будівельникам за відбудову Донбасу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав працівників будівельної галузі з професійним святом. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Глава уряду зазначив, що будівельна галузь є однією з найважливіших ділянок національної економіки.

"В умовах відновлення економічного зростання та капітального будівництва в країні, а також проведення структурних реформ і реалізації інфраструктурних проектів галузь забезпечує тисячі людей робочими місцями, поповнює державний і місцеві бюджети, сприяє розвитку населених пунктів і, як наслідок, осучаснює наше життя", - підкреслив Гройсман.

Читайте такожЖебрівський просить 3 мільярди на ремонт будинків, освітніх та медичних закладів Донеччини

При цьому прем'єр заявив про необхідність модернізувати будівельну галузь, зміцнити її поточними та стратегічними інвестиційними проектами, посилити виробничу енергоефективність та підвищити рівень безпеки для життя і здоров'я людини.

"Однак усі ці починання неможливі без самовідданої праці наших будівельників, які вже давно завоювали високий авторитет професіоналів як у рідній країні, так і за кордоном", - зазначив прем'єр-міністр.

Окремо глава уряду висловив вдячність українським будівельникам, які прийшли на допомогу постраждалим від бойових дій населеним пунктам Донбасу і відновлюють інфраструктуру, автомобільні дороги, житлові приміщення, школи, лікарні, щоб життя наших громадян було комфортним.