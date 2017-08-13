У Києві на Майдані розгорнули велетенський прапор Ічкерії (фоторепортаж)

На Майдані Незалежності у Києві військові окремого президентського полку розгорнули національний прапор Ічкерії.

Про це повідомляє Громадське.

На акцію прийшли бійці батальйону імені Джохара Дудаєва та грузинського батальйону.

Також були присутні представники кримськотатарського народу.

«Я хочу від імені кримськотатарського народу, від імені всіх українців, привітати чеченців, які воюють проти російських військ. Разом ми переможемо», — сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Також на акцію прийшла екс-боєць батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. Вона подякувала Україні за підтримку у боротьбі за свободу Ічкерії.

За словами організаторів, сьогодні на акції розгорнули найбільший національний прапор Ічкерії.

Ічкерія — невизнане державне утворення, яке існувало після розпаду СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСР.

Практично ліквідоване російською владою в 2000 році після окупації території Ічкерії російськими військами.