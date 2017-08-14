До ЄСПЛ передано майже 4 тисячі справ, пов'язаних із конфліктом у Криму і на Донбасі

До Європейського суду з прав людини передано майже 4 тисячі справ, пов'язаних з конфліктом в Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) у Twitter.

"В Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) майже 4 тис. справ, пов'язаних з конфліктом в Криму та на сході України", - йдеться у повідомленні.

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Також сказано, що 3,5 тис. справ на сході України пов'язано із знищенням та пошкодженням майна, доступом до правосуддя, пенсіями, дискримінацією, участю у місцевих виборах.

Разом з тим зазначається, що ще 150 справ стосуються зникнення людей під час конфлікту, вбивств і викрадення родичів заявників, отримання тілесних ушкоджень.

"Понад 250 справ стосуються військових та їхніх родичів", - повідомляють у МТОТ.