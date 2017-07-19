Уряд спростив умови в’їзду для адвокатів та правозахисників до окупованого Криму - МТОТ

Кабінет міністрів України спростив порядок в’їзду для адвокатів та правозахисників на територію окупованого Росією Криму. Про це повідомляється на сторінці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) України у Facebook.

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"19 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Даний документ спростив механізм перетину адміністративної межі правозахисникам та представникам незалежних правозахисних місій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, постанова передбачає, що для перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією правозахисникам надаватиметься спеціальний дозвіл. Відповідний дозвіл оформлюватиме МТОТ.

Постанова була розроблена фахівцями міністерства для того, щоб максимально полегшити надання правового захисту всім громадянам, права, свободи та інтереси яких порушено незаконними органами влади, їх посадовими та службовими особами на території анексованого півострову.

"Для України вкрай важливо робити все можливе, щоб на півострові почали діяти незалежні правозахисні місії. Міністерство готове долучатися до будь-яких проектів, які дозволять захистити наших співгромадян", - йдеться у повідомленні.