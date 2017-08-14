Виступ гурту "Время и Стекло" в російській Анапі розлютив українських користувачів соцмереж (відео)

Мережею поширюється відео, в якому учасники гурту «Время и Стекло» Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній (які наразі є тренерами української версії шоу «Голос.Діти») виступають у Всеросійському дитячому центрі «Смена» в Анапі.

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Фрагмент запису концерту виклав в мережу користувач з ніком Sergey Naumovich. Його увагу зокрема привернуло те, що, звертаючись о російської публіки Олексій Завгородній називає їх «майбутнім поколінням нашої країни», пише "ДМ". Користувачі соціальних мереж жваво відгукнулися на зауваження Sergey Naumovich щодо того, що «группа "Время и стекло" переехала в РФ, ведь когда вокалист говорит про Россию, то говорит, что это "наша" страна – быстро освоились ребята». Більшість коментарів зводяться до поради співкам переїхати в Росію та прибратися з українського ринку.

Буквально співак промовив зі сцени наступне: «Низкий поклон вам. Вы прекрасные! Прекрасные люди, будущее поколение нашей страны!».