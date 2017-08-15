У Чернівцях на хабарі в 1350 євро затримали чиновника Держархіву

У Чернівцях правоохоронці затримали на хабарі в 1350 євро посадовця Державного архіву Чернівецької області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, сьогодні працівники прокуратури спільно із слідчими поліції та працівниками СБУ затримали посадовця Держархіву області після одержання ним 1350 євро неправомірної вигоди.

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Цю суму він вимагав та одержав від громадянина за виготовлення та видачу фіктивних архівних довідок про місце народження його батьків.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання вручення йому письмового повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.