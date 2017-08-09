У Києві викрили арбітражного керуючого, який вимагав хабар у 600 тисяч доларів

У Києві оперативники Служби безпеки України викрили арбітражного керуючого, який вимагав хабар 600 тис. доларів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що арбітражний керуючий був призначений господарським судом Київської області ліквідатором одного з підприємств регіону, яке перебуває в стадії банкрутства.

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"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник спільно з директором збанкрутілого підприємства та ще одним посібником вимагали від представника комерційної структури 600 тис. доларів. У таку суму вони оцінили допуск бізнесмена до участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу підприємства та гарантували перемогу в конкурсі", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, два спільники арбітражного керуючого були затримані у центральній частині Києва під час отримання "першого внеску" - 30 тис. доларів. При цьому одночасно у столиці був затриманий і організатор оборудки - арбітражний керуючий.

Трьом зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Зараз вирішується питання щодо обрання фігурантам справи запобіжного заходу.