Зомбують з дитинства: РПЦ вселяє дітям окупованого Криму, що бути мілітаристом – святе діло

У анексованому Криму священики Російської православної церкви (РПЦ) беруть участь у військовій пропаганді серед дітей. Про це повідомила член Кримської правозахисної групи Ірина Седована брифінгу в Києві, повідомляють Крим.Реалії.

Читайте також"Війна? Декомунізація? Ні, не чули": під Одесою школярів зомбують Леніним та прапором СРСР (фото)«Є приклади, коли російська церква відзначає свято святого Федора Ушакова, і священик везе дітей у військову частину, де діти фотографуються з військовою технікою, і ці фото публікують на сайті Кримської єпархії. Російська православна церква роздає гранти на православні табори де дітей вчать бути розвідниками. До агресивної пропаганди мілітаризації домішується релігія і діти думають, що бути мілітаристами – це святе діло», – сказала Сєдова.

Вона додала, що також є факти співпраці РПЦ у Криму з російським козацтвом, політичними партіями, у заходах для прославлення російської армії, де також передбачено участь дітей.

«Коли це зводиться в єдину доказову базу, складається жахлива картина, як багато грошей вкладається в агресивну пропаганду серед кримських дітей», – додала вона.

Кримський журналіст Сергій Мокрушин нагадав факти, коли священики РПЦ проводили «освячення» російських військових комплексів у Криму, а потім виїжджали на материкову Україну для участі у хресних ходах.

Крім цього, глава Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на брифінгу розповіла, що на окупованому півострові російські влади проводять системну роботу щодо мілітаризації дітей.

Кримська правозахисна група 16 серпня представила інформаційно-аналітичний доповідь «Права людини в умовах мілітаризації Криму». За словами правозахисників, в документі зібрані факти порушень прав людини російськими військовими та представниками незаконних воєнізованих формувань. Правозахисники не раз звертали увагу на военнизированный формат виховання дітей в аннексированном Криму.