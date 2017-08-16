Померла відома актриса Віра Глаголєва

Відома радянська і російська актриса Віра Глаголєва померла на 62-му році життя. Про це «МК» повідомило джерело, близьке до сім'ї. За даними джерела, причиною смерті могло стати онкологічне захворювання.

Віра Глаголєва народилася в 1956 році. Свою першу роль в кіно вона зіграла у 1975 році у фільмі «На край світу». За час акторської кар'єри актриса знялася майже в 50 фільмах, включаючи: «Не стріляйте в білих лебедів», «Торпедоносці», «Вийти заміж за капітана», «Недільний тато», «Зійшли з небес» і «Жінок кривдити не рекомендується».

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У 2000-х роках Глаголєва зіграла в мінісеріалі «Спадкоємиці» і серіалі «обручка», а також зіграла у багатьох виставах.

Крім того, Глаголєва неодноразово виступала в ролі режисера, сценариста і продюсера.

Зазначимо, що в цьому році Глаголєва стала тещею знаменитого російського хокеїста Олександра Овечкіна.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року помер актор Олексій Баталов, зірка фільму "Москва сльозам не вірить". Йому було 88 років.