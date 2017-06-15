Помер актор Олексій Баталов, зірка фільму "Москва сльозам не вірить"

Народний артист СРСР, відомий актор і режисер Олексій Баталов помер вранці 15 червня на 89-му році життя.Про це повідомив друг сім'ї Баталова Володимир Іванов, передає РБК.

За його словами, Баталов помер "сьогодні під ранок, уві сні". "Я був там", — сказав Іванов.

Читайте такожПомер актор, який першим зіграв Бетмена

Іванов також зазначив, що родина актора "просила не розголошувати подробиць". Питання про дату й місце похорону не вирішено, уточнив співрозмовник видання.

Раніше про смерть актора та режисера повідомила "Комсомольська правда". За даними видання, Баталов не залишав лікарню протягом п'яти місяців відтоді, як переніс операцію на нозі після перелому шийки стегна.

Баталов зіграв багато відомих ролей, але по-справжньому прославився завдяки фільму "Москва сльозам не вірить", де зіграв роль Гоші.