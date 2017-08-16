Смерть актриси Віри Глаголєвої: стали відомі подробиці трагедії

Відома російська актриса Віра Глаголєва померла на 62-му році життя.

Про її смерті повідомила актриса Лариса Гузєєва. Цю інформацію підтвердило і джерело «МК», близьке до сім'ї Глаголєвої, у актриси було онкологічне захворювання.

Кирило Шубський, вдівець російської актриси Віри Глаголєвої, повідомив, що вона померла після довгої тривалої хвороби.

Читайте такожПомерла мати голови Меджлісу, адвокат закликав окупантів відпустити Чийгоза на похорон

Він додав, що, всупереч інформації, поширеної ЗМІ, це сталося не в США. Його слова передає телеканал «Зірка».

Telegram-канал SHOT уточнює, що актриса померла в Німеччині.

Старша дочка покійної Ганна Нахапетова опублікувала в Instagram пост у вигляді чорного квадрата з підписом: «Ми дуже просимо всіх представників ЗМІ в цей трагічний період нашого життя, утриматися від будь-яких коментарів і залишити нашу родину в спокої».

Пік акторської кар'єри Віри Глаголєвої припав на початок 1980-х років. У 1983-му вона зіграла головну жіночу роль у фільмі "Вийти заміж за капітана", отримавши визнання критиків.

У 1990 роки Віра Глаголєва отримала популярність як режисер, знявши фільм за сценарієм Світлани Грудович "Зламане світло" про акторів, які після розвалу СРСР не можуть знайти роботу, пише Русская служба BBC.

У 2015 році в прокат вийшов фільм "Дві жінки" з британцем Рейфом Файнсом в головній ролі, до якого Глаголєва також написала сценарій.

За свою акторську кар'єру, з 1975 по 2009 рік, Глаголєва знялася в 48 фільмах і серіалах. Вона була успішним продюсером - її проект 2009 року "Одна війна" отримав нагороду за режисуру на міжнародному фестивалі телевізійних фільмів в Монте-Карло і отримав гран-прі на міжнародному кінофестивалі в Ліможі. Всього фільм завоював близько 30 нагород.