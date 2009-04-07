Газпром назвав ціну на газ для України на другий квартал

На сьогоднішній день і НАК «Нафтогаз України», і ВАТ «Газпром» розглядають ціну на газ для України на другий квартал у розмірі 270-271 долар за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

«На сьогоднішній день є наш розрахунок ціни на другий квартал, і є розрахунок ціни з боку «Газпрому». Я хочу чітко сказати, що розбіжність приблизно в 30-40 центів, і вона (ціна – УНІАН) на сьогоднішній день знаходиться між 270 і 271 доларом США за тисячу кубометрів», - сказав І.ДІДЕНКО.

Разом із тим він підкреслив, що динаміка зміни ціни на нафту підтверджує, що попередньо розраховані ціни на газ для України на четвертий квартал підтверджують те, що ці розрахунки були зроблені вірно.

“Розрахункові наші ціни були близькі до тих реалій, які ми одержали, більш того, навіть дещо кращі для нас, ніж ми очікували”, - сказав І.ДІДЕНКО.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові роздільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну й поставки газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, й розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у першому кварталі 2009 року ціна на газ для України становить 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.