У Росії екс-аспірант МДУ, який вивішував український прапор, провів одиночний пікет проти війни із Україною (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, пікет провів колишній аспірант МДУ Захар Сарапулов, який 18 березня вивісив із вікна Московського держуніверситету прапор України.

Він розповів, що його відрахували з аспірантури, але він має намір працювати в штабі російського опозиціонера Олексія Навального в Іркутську.

«Я попросив відстрочити мені здачу філософії на осінь, бо треба було їхати додому. Вони дали згоду, а потім із деканату зателефонували і сказали, що оскільки не з'явився на іспит, то ми тебе відраховуємо. І без МДУ нормально жити на світі», - сказав Сарапулов.

Він відзначив, що вийти з плакатом із написом «Може, досить воювати в Сирії і Україні?» вирішив з власної ініціативи.

«Стояв я 1,5 години на Бабрі - це найпопулярніше у молоді й туристів місце в Іркутську з дуже добрим трафіком. Поліція один раз перевірила документи, але дуже ввічливо, треба визнати», - сказав він.

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Сарапулов зазначив, що спеціально написав текст на плакаті у формі питання, щоб кожен мав можливість поміркувати і дати свою власну відповідь.

«Ні для кого не секрет, що питання, чи справедлива участь Росії в конфліктах у Сирії і на сході України, для більшості росіян перебуває далеко за межами поля дискурсу. Є витоптане поле, посеред якого височіє «єдино вірна» точка зору, що транслюється всіма федеральними ЗМІ», - сказав він.

«Тих же, хто дотримується альтернативної думки, вважають нацзрадниками і поплічниками міфічної хунти або Держдепу. Звичайно, це стосується далеко не всіх, адекватних людей теж вистачає, але така, на жаль, загальноприйнята позиція з цього питання. Люди настільки звикли до реальності, що багато хто просто не уявляє собі, що може бути якось інакше», - зазначив він.

Сарапулов також поділився враженнями від дискусій з людьми під час акції.

«Дуже часто, розмовляючи з людьми про соціальні та економічні проблеми Росії, я чую: «Головне, що у нас війни немає». Я кажу таким людям: «Але ж війни як мінімум дві». У відповідь часто чую: «А, ну так це там. Головне, щоб тут не було». Господи, що ж трапилося з вами, люди? Невже ви справді думаєте, що якщо наші солдати воюють на чужій землі, то все чудово і не треба ні про що турбуватися? Це ж не наші міста горять і не на наші голови скидають бомби! Про що турбуватися? Але ж кожному ясно, що думати так як мінімум аморально», - сказав Сарапулов.

«Виходить, що багато наших співгромадян одночасно вміщають у себе в головах дві концепції. Перша: слава Богу, що у нас немає війни. І друга: ми воюємо зі світовим злом у Сирії і в Україні. Якось вже дуже це схоже на орвеллівське: «Війна - це мир», - вважає він.

При цьому Сарапулов зазначив, що на пікет люди віком за 40 років здебільшого реагують негативно: багато відвертаються з кам'яними обличчями, відходять подалі, зрідка називають зрадником. «Молодь, навпаки, часто показує великий палець вгору, чотири людини за півтори години підійшли до мене побажати удачі», - повідомив Сарапулов.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Сарапулов вивісив прапор України з вікна головного корпусу університету. Цього дня внизу, на площі перед будівлею, масштабно святкували третю річницю захоплення українського Криму. Сарапулов наголошує, що його акція мала не політичний характер, а мала на меті привернути увагу до побутових проблем студентів.