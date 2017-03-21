Увагу поліцейських привернув прапор України: Цимбалюк розповів подробиці затримання у Москві (відео)

Кореспондент УНІАН у Російській Федерації Роман Цимбалюк розповів деталі свого затримання у Москві.

Його затримали разом з оператором телеканалу «1+1» Микитою Бородіним та аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим.

Сарапулов розповідав журналістам про те, як вивісив український прапор на будівлі МДУ, протестуючи проти умов проживання у гуртожитку університету. Він продемонстрував той самий прапор, що й привернуло увагу поліцейських.

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Цимбалюк зазначив, що після звільнення з поліції порадив російським правоохоронцям "читати УНІАН та дивитися "1+1". Він подякував усім, хто допомагав йому та слідкував за ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, претензій до Цимбалюка та оператора поліція не заявляла, розповів начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Затриманих відпустили після трьох годин перебування у відділенні.

Міністерство закордонних справ України назвало затримання журналіста УНІАН у Москві провокацією з боку Російської Федерації.

Сарапулов вивісив прапор України 18 березня, в день анексії Криму.