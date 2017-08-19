В окупованому Криму вийшов на свободу 76-річний активіст Караметов

У тимчасово окупованому Криму 76-річний активіст Сервер Караметов, заарештований на 10 днів за одиночний пікет на підтримку одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, сьогодні ввечері вийшов на свободу.

Зустрічати його приїхали кримчани з різних міст і сіл півострова, повідомляє Крим.Реалії.

Караметова було затримано 8 серпня у Сімферополі.

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9 серпня підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний суд Сімферополя» засудив Караметова до 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня у тимчасово окупованому Криму російські поліцейські затримали Караметова, який пікетував «Верховний суд Криму» в Сімферополі з вимогою звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза, незаконно затриманого у січні 2015 року. «Суд» ухвалив стягнути з Караметова штраф в розмірі 10 тис. рублів і засудив до 10 діб адміністративного арешту.

14 серпня в Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на одиночний пікет на підтримку Караметова, їх затримали. Також затримали людей, які знімали пікетників. Усього було затримано 8 активістів.