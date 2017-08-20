В окупованому Криму російські силовики блокують приміщення, де зібралися кримські татари (фото)

В окупованому Криму кілька десятків озброєних людей у масках і російська поліція перекрили вхід на територію бази відпочинку «Ковбой» в селі Ак'-К'ая (Біла Скеля) поблизу м К'арасувбазара (нині Білогірськ). Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

За його словами, оголошена російськими окупантами причина блокування території бази відпочинку - нібито одержане повідомлення про наявність на території бази «схрону зі зброєю».

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«Як відомо, сьогодні о 12.00 на території бази відпочинку «Ковбой», розташованого в одному з мальовничих та історичних місць Криму - Ак'-К'ая, мав розпочатися захід, присвячений 30-річчю проведення масових мітингів кримських татар у Москві влітку 1987 року», - написав Чубаров.

На його думку, «очевидно, російські окупанти вирішили не допустити проведення в тимчасово окупованому Криму патріотичного заходу, присвяченого одному з вирішальних етапів кримськотатарського національного руху новітнього часу».

Як повідомляв УНІАН, вчора в окупованому Криму вийшов на свободу 76-річний активіст Караметов. Він був заарештований за одиночний пікет на підтримку Чийгоза.