Зірвану окупантами в селі Біла Скеля акцію кримських татар провели в іншому місці

Кримськотатарські активісти сьогодні не змогли провести в селі Біла Скеля пам'ятну акцію, приурочену подіям у Москві влітку 1987 року (акції кримських татар з вимогою повернути репресований народ на історичну батьківщину до Криму – ред.) через блокування бази відпочинку російськими силовиками.

Як повідомив Крим.Реалії активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв, учасники заходу були змушені змінити місце і переміститися в мечеть в місті Білогірськ.

Тут вони прочитали молебень, провели виступи свідків пам'ятних подій і сучасників.

«Після того, як поїли плов - частина активістів поїхали до Старого Криму, де на даний час проводиться молебень, приурочений звільненню Сервера Караметова», - уточнив Смедляєв.

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Як повідомляв УНІАН, раніше вдень сьогодні стало відомо про початок обшуку в селі Біла Скеля Білогірського району Криму. Тут російські силовики оточили базу відпочинку «Ковбой», нібито на території бази знаходиться «схрон зі зброєю».

Громадян, які прибули на базу відпочинку, не допустили до місця запланованого заходу. Російські силовики попередили, що дії присутніх підпадають під статтю Адміністративного кодексу Росії, як «незаконний мітинг».

Російські силові відомства в Криму ситуацію не коментують.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки і допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».