Окупанти в Криму затримали організатора пам'ятного заходу, який завадили провести

В окупованому Криму російські силовики затримали Бекіра Умерова - одного з організаторів пам'ятного заходу, який вони перешкодили провести.

Про це ввечері, 20 серпня, повідомляє прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу в Facebook.

«Умеров відмовився давати будь-які пояснення співробітникам поліції, пославшись на ст. 51 Конституції РФ. З нього зняли відбитки пальців, після цього відпустили. Протоколу щодо Умерова складено не було, в усній формі йому інкримінували образу вищої посадової особи», - йдеться в повідомленні.

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Раніше глава Меджлісу Рефат Чубаров заявляв, що кілька десятків співробітників поліції і ОМОН заблокували вхід на територію бази відпочинку «Ковбой» у селі Ак' К'ая (Біла Скеля) поблизу м. К'арасувбазар (Білогірськ), де було заплановано проведення зустрічі, присвяченої 30-річчю та 50-річчю масових мітингів кримських татар на Красній площі в Москві.

Причиною блокування стало нібито повідомлення про наявність на території вибухонебезпечного предмета.

Заплановані заходи почалися перед кордоном силовиків. Співробітники поліції заявили про проведення несанкціонованого заходу, учасникам зустрічі довелося залишити територію, вони попрямували в мечеть с. Сари Су.