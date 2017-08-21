В Одесі поліція затримала жінку, яка підвішувала собаку на дереві (відео)

В Одесі поліцейські затримали жінку, яка оприлюднила в мережі відео, як підвішує на дереві собаку. Про це повідомив на сторінці в Facebook радник глави ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк.

"Зараз з'ясовуються всі обставини. За адресою, де утримується тварина, знаходиться слідчо-оперативна група Київського відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області та зоозахисники. За попередніми даними вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 299 КК - жорстоке поводження з тваринами", - заявив він.

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У поліції зазначають, що якщо факти підтвердяться, то тварину відберуть, а жінку притягнуть до кримінальної відповідальності. Поліцейські з'ясовують, хто знімав відео.

"Одного відео для залучення жінки до відповідальності недостатньо, оскільки вона може заявити, що це була інсценізація, чи вона насправді допомагала собаці, або таким чином про неї піклувалася, наприклад, підвішуючи тварину, щоб її помити", - підкреслив Форостяк.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині розгорівся скандал через бійцівську собаку, яка покусала 5-річну дитину.