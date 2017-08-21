"А знаєш, що твій дід зробив з моєю бабцею?": у Гданську троє поляків побили українця

У Гданську троє поляків напідпитку побили українця через його національність. Про черговий інцидент побиття українця на національному ґрунті передає Польське радіо, посилаючись на Gazeta Wyborcza.

Коли перший з чоловіків увійшов до закладу харчування, 24 річний співробітник, громадянин України, сказав йому, що бар зачиняється.

"Почувши іноземну мову він раптом почав запитувати нашого колегу: "звідки ти", - розповів Руслан, власник бару. "Коли той сказав, що з України, то чоловік запитав: "А знаєш, що твій дід зробив з моєю бабцею?". "Потім він двічі штовхнув співробітника та вдарив його в обличчя. Далі вони вийшли з приміщення і до побиття приєдналися ще двоє. Вони били одного втрьох", - додав Руслан.

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Нападників на мить змогла зупинити випадкова особа, яка застосувала щодо агресорів газ. Українець встиг заховатися та зачинитися у барі. Чоловіки почали бити вікна та намагалися влізти всередину крізь вікно. Та українець вже викликав охоронців, а ті повідомили поліцію.

На місці затримано трьох зловмисників віком від 21до 28 років. Побитий українець з пораненнями руки та голови потрапив до лікарні.

Агресивно налаштовані чоловіки були напідпитку. "Їм висунуто звинувачення у побитті на національному ґрунті та спричиненні шкоди здоров’ю", - повідомили у районній прокуратурі Гданська.

За побиття на національному ґрунті чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. Зловмисники відповідатимуть також за пошкоджені вікна.