"Побили палицями із цвяхами": за останні дні у Польщі сталося два напади на українців через національність

У Польщі почастішали напади на українців на національному ґрунті. Перший випадок стався у Ченстохові, де троє молодих чоловіків побили громадян України, передає Польське радіо.

Групу з трьох українців атакували троє поляків, що поводилися агресивно, били постраждалих по всьому тілі й обзивали їх. Слідчі з’ясували, що причиною нападу була національність громадян України. Підозрілим від 22 до 28 років і вони вже відомі правоохоронцям через своє кримінальне минуле. Всім їм висунуто звинувачення у побитті й приниженні на національному ґрунті, а також арештовано на 3 місяці.

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Кілька днів тому подібний інцидент стався у Новій Гуті – одному з районів Кракова. Там троє поляків напали на 17-річного українця, який зі своїм польським знайомим грав у баскетбол на шкільному майданчику, та жорстоко побили палицями із вбитими до них цвяхами. У цьому випадку також причиною нападу стало українське походження скривдженого юнака. Підозрюваних затримала поліція. Тепер їм загрожує до 8 років ув’язнення.

"Через особливість злочину та жорстокість зловмисників суд взяв всіх підозрюваних під варту на 3 місяці", - розповів речник малопольської поліції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у польському місті Жешув групу українських студентів побили п'ятеро місцевих жителів.