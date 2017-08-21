"На сьомому небі від щастя": 72-річний Майкл Дуглас очікує поповнення в сім'ї

Голлівудський актор Майкл Дуглас, який з дружиною порелаксували на Бермудських островах, готується до поповнення в сім'ї.

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Так, 38-річний син Дугласа Кемерон Дуглас і його дівчина Вівіан Тайбс готуються стати батьками. Для зірки фільму "Роман з каменем" це буде перший онук.

Стать малюка поки невідома, проте джерела, близькі до Майкла стверджують, що актор перебуває на сьомому небі від щастя, пише ТСН.

До речі, 38-річний Кемерон Дуглас почав зустрічатися з інструктором з йоги Вівіан рік тому. Саме тоді син Дугласа вийшов з в'язниці, де провів сім років за зберігання та розповсюдження наркотиків.