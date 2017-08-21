"Справжній чоловік!": співак Олег Вінник здивував своїх жінок незвичайним захопленням вранці (відео)

Відомий український співак Олег Вінник, підкорює українських жінок не тільки голосом і лірикою пісень, але і сильним спортивним тілом, опублікував на своїй сторінці в соцмережі фізичну вправу, яка нагадала його фанам розп'яття і навіть БДСМ, однак не залишила байдужими.

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"А чим ви займаєтеся вранці?" - коротко прокоментував він відео, на якому зображений підвішеним товстими мотузками за ноги і руки.

Дотримуючись інструкцій, Винник став підтягуватися на руках і ногах. Судячи з усього, навіть добре фізично розвиненому артистові вправа дається нелегко.

"О, Господи, Олег, що за розп'яття??? Ви нам потрібні!" - з подивом стали коментувати перші фани співака.

Однак, переглянувши ролик, вони зізналися, що здивовані силою і можливостями артиста.

"Ну взагалі круто!", "Справжній чоловік!", - стали відзначати жінки.