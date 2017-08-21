ДФС обшукує 27 спиртзаводів в 11 областях: вилучили тисячу тонн необлікованого спирту (фото)

Державна фіскальна служба (ДФС) України проводить обшуки на виробничих, складських та офісних приміщеннях 27 державних спиртових заводів. Про це повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

"Продовжуємо масштабну спецоперацію з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. В ході обшуків, які розпочалися сьогодні вранці, вже виявлено та вилучено тисячу тонн необлікованого спирту. І це лише кілька заводів. На даному етапі 260 співробітників податкової міліції проводять обшуки в виробничих, складських та офісних приміщеннях 27 державних спиртових заводів, які не входять до складу ДП «Укрспирт», а є самостійними державними підприємствами", - пояснив він.

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Слідчі дії проводяться в 11 областях: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській.

Зазначається, що рішення про проведення обшуків було прийнято після отримання інформації про можливе невраховане виробництво і продаж спирту без сплати акцизного податку низкою заводів.

"До того ж факти неврахованого виробництва спирту на потужностях легальних спиртових заводів України підтвердилися в ході попередніх етапів спецоперації. Обшуки проводяться на підставі ухвали суду в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 і 2 ч. ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК україни", - підсумував Білан.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські правоохоронці обшукали 41 спиртзавод, який підозрювали у виготовленні контрафактного спирту.