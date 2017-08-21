Створено карту глобальних емоцій людства: українці одні з найменш позитивних (інфографіка)

Звіт "Глобальні емоції Gallup 2017" надає результати вимірювань щоденного позитивного та негативного досвіду людей з 142 країн, визначаючи "what makes a life worth living" ("те, що робить життя гідним"). Розуміння емоційного стану країни є індикатором для визначення її перспектив.

За даними аналітиків Corestone Corp., впродовж кількох років країни Латинської Америки домінують (7 з ТОП-10 у 2016) за кількістю позитивних емоцій. Історично країни на Близькому Сході та в Північній Африці мають найнижчий показник позитивного досвіду; також в аутсайдерах рейтингу у 2016 році були пострадянські держави.

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Так, до переліку країн, у яких спостерігається найнижчий рівень позитивних емоцій, увійшли ті, що переживають внутрішні та зовнішні конфлікти. Серед них - Ємен, Ірак, Туреччина та Україна.

Як свідчать дані досліджень, негативні емоції у світі зростають: глобальний показник Negative Experience Index стабільно збільшується останні 10 років. До рейтингу країн з найбільшим негативним досвідом увійшли Ірак, Південний Судан, Іран, Ліберія, Центральна Африканська Республіка, Того, Чад, Сьєрра Леоне, Уганда та Габон.