У Нацполіції вирішили заохотити правоохоронців, які затримали викрадачів "Лексуса" заступника голови

У Національній поліції заохотять оперативників та спецпризначенців, які затримали групу автовикрадачів, в тому числі тих, хто викрав службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції України.

Читайте такожПравоохоронці знайшли викрадачів службового Lexus заступника голови НацполіціїГолова Нацполіції Сергій Князєв високо оцінив роботу оперативників карного розшуку Київської області, Департаменту карного розшуку та спецпризначенців.

«Я вдячний поліцейським за блискуче проведену спецоперацію. Найближчим часом до МВС буде направлено клопотання про їх заохочення», – зазначив він.

У департаменті нагадали, що днями поліція затримала організовану злочинну групу з п’яти викрадачів авто. У підозрюваних вилучено підроблені посвідчення співробітників органів виконавчої влади, міліції та пристрої для сканування та деблокування автосигналізацій.

Поліція встановила, що зловмисники переховували викрадений службовий поліцейський автомобіль в житловому кооперативі на території Обухівського району Київщини. Зловмисники змінили на ньому державні номерні знаки і намагалися перегнати його в інший регіон країни. У цей момент їх і затримали оперативники поліції.

«Дізнавшись про затримання своїх спільників, троє організаторів викрадень намагалися зникнути від переслідування на автомобілі «Toyota Avalon». Місцями швидкість руху досягала 210 кілометрів за годину. Поліцейським довелося перекривати дорогу вантажівками. У результаті погоні поліцейські затримали зловмисників на одній з АЗС у Житомирській області», - йдеться у повідомленні.

Затриманих підозрюють у викраденні кількох авто та перевіряють на причетність до інших фактів викрадення транспортних засобів.

Стосовно трьох організаторів викрадень транспорту суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту із правом внесення застави у 250 тис. грн кожному.