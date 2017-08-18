У заступника голови Нацполіції викрали Lexus

У заступника начальника Нацполіції Олександра Фацевича вкрали автомобіль Lexus GX. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив редактор програми "Гроші" Сергій Мальнев.

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Мова йде про Lexus GX 2004 року. Автівка - службова та згідно із повідомленням, її вкрали із-під будинку водія у с. Софіївська Борщагівка.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Полтавській області співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали 8 членів банди, яка займалась викраденням елітних автомобілів. Члени угруповання, до якого, зокрема, входили помічник судді та працівник одного із сервісних центрів МВС, викрали впродовж 2016-2017 років понад 15 елітних автівок.

Крадії також скуповували "проблемні" автомобілі (викрадені, кредитні, не розмитнені, без документів), перебивали на них номери кузовів та агрегатів, підробляли техпаспорти і номерні знаки. Потім продавали їх довірливим покупцям під виглядом легального авто з фальшивими нотаріальними довіреностями.