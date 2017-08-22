Суд відпустив під домашній арешт депутата Харківської облради, причетного до конфлікту з ромами

Суд відпустив під частковий домашній арешт депутата Харківської облради від партії «Відродження» Олексія Литвинова, причетного до смертельного конфлікту із ромами у Вільшанах.

Про повідомив кореспонденту УНІАН захисник Литвинова Зиновій Галаван, відповідне рішення вчора, 21 серпня, ухвалив Печерський райсуд Києва.

«Суд змінив міру запобіжного заходу на домашній арешт у нічний час - з 21:00 до 7:00», - сказав Галаван.

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За його словами, міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час діятиме стосовно Литвинова, згідно вчорашньої ухвали суду, протягом двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня в селищі Вільшани на Харківщині внаслідок бійки та стрілянини між місцевою ромською громадою та іншими мешканцями села четверо чоловіків із пораненнями були доставлені до районної лікарні, 50-річний ром внаслідок отриманого вогнепального поранення загинув.

За даними прокуратури, трьох активних учасників сутички, у тому числі депутата Литвинова, затримали. Досудове розслідування проводиться за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманим оголосили підозри за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.