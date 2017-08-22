Суд відпустив під домашній арешт депутата Харківської облради, причетного до конфлікту з ромами
Міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час діятиме стосовно Литвинова, згідно вчорашньої ухвали суду, протягом двох місяців.
Суд відпустив під частковий домашній арешт депутата Харківської облради від партії «Відродження» Олексія Литвинова, причетного до смертельного конфлікту із ромами у Вільшанах.
Про повідомив кореспонденту УНІАН захисник Литвинова Зиновій Галаван, відповідне рішення вчора, 21 серпня, ухвалив Печерський райсуд Києва.
«Суд змінив міру запобіжного заходу на домашній арешт у нічний час - з 21:00 до 7:00», - сказав Галаван.
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За його словами, міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час діятиме стосовно Литвинова, згідно вчорашньої ухвали суду, протягом двох місяців.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня в селищі Вільшани на Харківщині внаслідок бійки та стрілянини між місцевою ромською громадою та іншими мешканцями села четверо чоловіків із пораненнями були доставлені до районної лікарні, 50-річний ром внаслідок отриманого вогнепального поранення загинув.
За даними прокуратури, трьох активних учасників сутички, у тому числі депутата Литвинова, затримали. Досудове розслідування проводиться за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманим оголосили підозри за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.